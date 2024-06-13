Армению предупредили о риске стать второй Украиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по пути Украины, раскалывая общество. Об этом заявил «Известиям» политолог Иван Мезюхо.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности и отметил, что следующим логическим шагом станет выход из нее. При этом он подчеркивал, что необходимо изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией.

По словам Мезюхо, то, что Армения собирается выйти из ОДКБ, не является чем-то неожиданным, так как премьер-министр Никол Пашинян пришел к власти в том числе и на антироссийских лозунгах.

«Сейчас очевидно, что Пашинян ведет Армению по пути Украины, работают те же американские методички, он раскалывает общество внутри Армении, делает все возможное для того, чтобы фактически Армения потеряла свою государственность. Это, конечно, очень опасные политические тенденции», - констатировал политолог.



Эксперт считает, что в том случае, если Пашинян останется у власти, выход Армении из ОДКБ неизбежен, однако этот вопрос может быть пересмотрен, если руководство в стране сменится.