Китай потребовал от США отменить санкции, введенные за связи с Россией

Китайские власти требуют от США немедленно прекратить одностороннее санкционное давление на КНР за связи с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

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Дипломат сказал, что Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний и индивидуальных лиц. Он отметил, что Китай непричастен к возникновению конфликта на Украине и не принимает в нем участие.

«Мы абсолютно не приемлем клевету и давление, а также перекладывание ответственности на плечи других», — добавил Линь Цзянь.



Представитель МИД КНР также заявил, что США поставляют вооружения Украине, при этом обвиняя в эскалации другие страны. Он уточнил, что Китай и РФ продвигают сотрудничество на взаимовыгодной основе в соответствии с отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства.

Напомним, что ранее Минфин США ввел санкции против четырех физических и 41 юридического лица из Китая. Их обвинили в оказании России помощи в проведении специальной военной операции на Украине. Подавляющее большинство организаций относятся к технологическому сектору: это Beijing Deepcool Industries, Poly Technologies, Shandong Oree Laser Technology и другие.