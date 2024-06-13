Украинца с подельниками задержали в Варшаве за ограбление обменника

Троих граждан Грузии и украинца арестовали в Варшаве за ограбление инкассаторов. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«После погони полицейские задержали троих грузин и украинца, напавших на охранников перед пунктом обмена валюты на ул. Пулавская в Варшаве», — уточнили в публикации.



По данным радиостанции, фигуранты похитили значительную сумму денег — около 200 тыс. злотых (примерно $50 тыс.) в разной валюте.

В публикации отметили, что мужчинам-иностранцам от 24 до 42 лет. Прокуратура уже предъявила подозреваемым обвинение в грабеже. Одному из подельников — водителю автомобиля, на котором пытались скрыться злоумышленники, предъявили обвинение в активном нападении на офицеров. По решению суда подозреваемые арестованы. После доказательства вины, им грозит до 12 лет тюрьмы.

До этого во Франции 70-летняя женщина обезоружила хулигана, который напал на ее внучку.