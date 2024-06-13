Аргентина присоединилась к контактной группе по обороне Украины

Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в формате «Рамштайн», сообщает ТАСС.

«Я рад приветствовать Аргентину как нового члена группы», — сказал глава американского военного ведомства, отдельно поприветствовав аргентинского министра обороны Луиса Петри.



Ранее президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Как отмечает газета Clarín, глава государства принял это решение в последнюю минуту.