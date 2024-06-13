Обзор иноСМИ: «саммит хромых уток» и обвинения в адрес Маска

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россию обвинили в планах повлиять на выборы президента США

Американские чиновники считают, что всё большее количество противников США во главе с Россией стремятся повлиять на президентские выборы 2024 года, сообщает Bloomberg. В Вашингтоне утверждают, что в этих целях Россия нанимает частные фирмы и использует генеративный искусственный интеллект, а Китай «придерживается более осторожного подхода».

В Управлении директора национальной разведки США Bloomberg заявили, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу в этом избирательном цикле. Разведывательное сообщество ожидает, что РФ воспользуется социальными разногласиями в США, в том числе протестами в университетах в поддержку палестинцев. В США считают, что Москва рассматривает выборы американского президента как возможность для достижения «более широких целей» - сокращения поддержки Украины и подрыва доверия к демократическим институтам.

Маска обвинили в сексуальных домогательствах

Уволенные инженеры SpaceX подали иск против Илона Маска в суд штата Калифорния, обвинив его в сексуальных домогательствах и преследовании, сообщает Bloomberg. Восемь бывших сотрудниц и сотрудников компании Маска утверждают, что миллиардер «сознательно и целенаправленно создал враждебную рабочую среду». По словам истцов, они чувствовали, что в SpaceX им не рады.

Такие обвинения основаны на поведении Маска на рабочем месте: истцы утверждают, что он распространял «мерзкие фотографии сексуального характера, мемы и комментарии, унижающие женщин и/или ЛГБТК+-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ»). Также истцы заявили, что некоторые из них сталкивались с оскорбительными комментариями со стороны коллег, которые «имитировали посты Маска» в соцсетях и «создавали крайне некомфортную враждебную рабочую среду». По словам экс-сотрудников SpaceX, Маск лично приказал уволить их после того, как они обвинили SpaceX в терпимости к сексуальным домогательствам на рабочем месте. В иске утверждается, что Маск «управляет своей компанией как в темные века: обращается с женщинами как с сексуальными объектами, которые оцениваются по размеру их бюстгальтера, и бомбардирует рабочее пространство непристойными шутками на тему секса».

ХАМАС и Израиль «в тупике»

Переговоры ХАМАС и Израиля, ведущиеся через посредников, зашли в тупик из-за требования ХАМАС о постоянном прекращении огня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на двух осведомленных чиновников. Израиль предлагает перемирие только на шесть недель в ходе первого этапа предполагаемой сделки. Предполагалось, что в течение этого срока стороны договорятся о постоянном прекращении огня, которое начнется на втором этапе.

По словам источников The Times of Israel, в ХАМАС опасаются, что Израиль просто возобновит боевые действия после освобождения заложников, обвинив палестинское движение в несоблюдении договоренностей. Переговоры о сделке продолжатся через послов Катара и Египта в координации с США, хотя Израиль рассматривает ответ ХАМАС на последнее предложение как «полный отказ», отмечает издание. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что не согласится на сделку, которая положит конец войне, пока не будет разрушен военный потенциал ХАМАС.

La Repubblica: в G7 не смогли договориться о праве на аборт

Страны «Большой семерки» не сумели договориться о включении пункта о праве на аборт в ключевой документ, который будет опубликован по итогам саммита G7. Как сообщает La Repubblica, против этого пункта выступает Рим: из Брюсселя поступили новости о конфликте между Италией, Францией и Германией из-за итогового заявления.

В Берлине и Париже настаивают, что G7 должна выступить за «доступ к безопасному и легальному аборту и постабортному уходу». Италия попросила удалить эти слова из итогового заявления. Разногласия становятся еще более острыми из-за внутриполитических проблем: президент Франции Эммануэль Макрон не может проигнорировать столь важный для его правительства вопрос, то же самое касается и главы США Джо Байдена, который сделал право на аборт одним из символов борьбы против ультраконсерватизма Дональда Трампа. По словам источников La Repubblica, позиция Италии может быть связана со стремлением «не оскорбить чувства Папы Римского». Переговоры G7 продолжаются, окончательное решение по поводу заявления о праве на аборт еще не принято.

Politico: на саммит «Большой семерки» приехали шесть «хромых уток»

На фоне украинского кризиса, войны в Газе и подъема крайне правых партий в Европе демократическому миру необходимо сильное руководство «Большой семерки», пишет Politico. Саммит G7 пройдет на этой неделе, а лидеры, которые примут в нем участие, представляют собой самую слабую команду «Большой семерки» за последние годы.

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Риши Сунак сталкиваются с внеочередными избирательными кампаниями, а канцлер Германии Олаф Шольц был унижен крайне правыми на выборах в Европарламент и вскоре может потерять свой пост. Джастин Трюдо, проработавший премьером Канады девять лет, открыто обсуждает уход со своей «сумасшедшей» работы, а премьер Японии Фумио Кисида сталкивается с самыми низкими личными рейтингами. Сын 81-летнего президента США Джо Байдена был признан виновным в незаконном хранении оружия - произошло это всего за две недели до первых дебатов его отца с «возрождающимся» Дональдом Трампом. Иво Даалдер, экс-посол США в НАТО, считает, что сейчас слабы все лидеры G7, за исключением Джорджи Мелони. По его мнению, для Трюдо это последний срок, Байдену предстоит тяжелая предвыборная гонка, у Кисиды «серьезные проблемы дома», Шольц и Макрон ослаблены, а Сунак - «ходячий мертвец».