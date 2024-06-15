США планируют легализовать сотни тысяч мигрантов

Американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, проживающих в США без необходимых документов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CBS со ссылкой на источники.

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По их данным, мера коснется нелегальных мигрантов, проживших в США не менее 10 лет и состоящих в браке с американскими гражданами. Им будут выданы разрешения на работу, а также гарантирована защита от депортации.

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Источники уточнили, что об инициативе может быть объявлено уже 18 июня, однако план еще не утвержден администрацией. Представитель Белого дома сообщил CBS, что окончательное решение не принято.

Согласно последним статистическим данным, в США живут порядка 11 млн нелегальных мигрантов. Как ожидается, эта программа вызовет резкую критику со стороны республиканцев в Конгрессе США, которые выступают за ужесточение миграционной политики.