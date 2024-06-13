Zeit: энергоснабжение Украины находится на критическом уровне

На всей территории Украины жители сталкиваются с проблемами с энергоснабжением. О беспрецедентных проблемах в стране заявило немецкое издание Zeit. Lenta.ru

Журналисты пишут, что российские военные нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Ремонт станций займет много времени, потребует затрат. Кроме того, не везде возможно его осуществить. «Энергоснабжение Украины никогда не было таким плохим, как сейчас», — говорится в материале газеты. RT на русском

По словам Владимира Зеленского, Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации и трети производства ГЭС. News.ru