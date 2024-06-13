В Японии заявили, что США «теряют хватку» на мировой арене

США уже не те, что были 20 - 30 лет назад, и вне зависимости от того, кто будет выбран следующим американским президентом, роль страны в мировой политике будет относительно уменьшена. Об этом заявил газете New York Times сотрудник японской разведки.

Издание обратило внимание на то, что в последнее время Япония отказалась от «десятилетий пацифизма», планирует резко увеличить военный бюджет и стремится играть ведущую роль в защите региональной стабильности.

При этом такие действия, которые приветствовал Вашингтон, связаны, в том числе и

критической оценкой роли США в мировой политике и безопасности, отмечается в статье.

«Соединенные Штаты уже не те, что были 20 лет назад, 30 лет назад (…) Независимо от того, кто станет следующим президентом роль США будет относительно уменьшена», - пояснил высокопоставленный представитель японской разведки.



Ранее правительство Японии утвердило план продажи другим странам истребителей нового поколения, которые разрабатываются совместно с Италией и Великобританией. Также кабинет министров Японии одобрил пересмотр принципов передачи вооружений и технологий и разрешил продажу летального оружия совместного производства странам, не являющимся партнерами.

По данным The Associated Press, в Японии ожидают, что это «спорное решение» станет «частью усилий по наращиванию японской оружейной промышленности и усилению ее роли в глобальной безопасности».