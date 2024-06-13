Пашинян высказался о действиях полиции во время стычек с протестующими

Действия сотрудников полиции во время стычек с протестующими у здания парламента Армении были соразмерны и профессиональны. О действиях правоохранителей высказался премьер-министр республики Никол Пашинян. Lenta.ru

«Реакция полиции была законной и профессиональной, во всех подобных случаях полиция будет действовать одинаково. Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала законодательный институт Армении, полиция защищала государственность Армении», - заявил он, выступая в парламенте. ТАСС

Ранее сообщалось, что возле здания парламента пострадали 17 сотрудников полиции во время столкновения с протестующими оппозиционерами. Газета.Ru