Пашинян потребовал извинений от Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко. Lenta.ru

По словам премьера, Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если президент Белоруссии не извинится перед Ереваном. Газета.Ru

Лукашенко 15-17 мая совершил госвизит в Азербайджан, в рамках которого посетил Нагорный Карабах. Он заявил, в частности, что Минск и Баку «одинаково понимают мир и то, куда он движется», а также предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву содействие в послевоенном восстановлении Карабаха. ТАСС