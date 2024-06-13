Пашинян назвал следующий шаг после приостановки членства в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал следующим шагом в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выход из нее. Его слова приводит ТАСС.

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Ранее в СМИ появились публикации о том, что Армения выходит из ОДКБ. После чего МИД Армении опроверг эту информацию. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Никол Пашинян не сказал, что республика выходит из ОДКБ, лишь отметил, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации.

По словам Пашиняна, в настоящее время участие страны в ОДКБ заморожено и возможно Армения сделает «следующий шаг».

«Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», - пояснил он в ходе своего выступления в парламенте.



Пашинян также подчеркнул, что в программе правительства не говорится, что Армения останется членом ОДКБ, пишет «Интерфакс».

«Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы», - заявил он.



Ранее премьер-министр Армении сообщил о необходимости изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией. Также глава правительства Армении заметил, что на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «нельзя положиться».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика властей Армении по отношению к ОДКБ.