Сунак выделит €286,4 млн Украине на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить ходе саммита G7 в Италии о выделении Украине пакета помощи на 242 млн фунтов стерлингов (€286,4 млн). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

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В правительстве подчеркнули, что эти деньги будут направлены на «гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности» Украины, а также должны «заложить основы для долгосрочного экономического и социального восстановления».

«Это финансирование демонстрирует продолжающуюся международную поддержку Украины Великобританией», - подчеркнули в пресс-службе.



Также в ходе саммита Риши Сунак намерен поднять тему использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. 21 мая глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил о том, что одобрено использование доходов от российских активов для помощи Украине, в том числе вооруженным силам страны.

При этом, по данным аналитиков Frank RG, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, упала с 20% до 11%, в Швейцарии - с 20% до 6%, а в США с 5% до 3%.