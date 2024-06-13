В Киргизии хотят разрешить разработку урановых месторождений

Парламент Киргизии 13 июня отменил мораторий на разработку урановых и ториевых месторождений в стране. Как сообщает Economist.kg, депутаты приняли соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

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Мораторий был введен в декабре 2019 года. Отмена моратория будет сопровождаться «государственным мониторингом современных технологий по добыче урана и тория», подчеркивается в законопроекте.

Власти страны займутся поиском технологий, минимизирующих негативное влияние добычи урана и тория на окружающую среду. Когда такие технологии будут найдены, недропользователей обяжут их применять.

Как отмечает Economist.kg, во время обсуждения новых мер депутат Нуржигит Кадырбеков обратил внимание на опасения владельцев пансионатов в Иссык-Кульской области по поводу разработки месторождений. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров подчеркнул, что законопроект, отменяющий мораторий, направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых залежей. Он отметил, что значительные запасы титаномагнетита находятся на месторождении Кызыл-Омпол (там также есть уран и торий).

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что из-за урана в районе Кызыл-Омпола «ничего не растет», а из местных подземных источников нельзя пить воду. По его словам, после вывоза руд земля подвергнется рекультивации и там останется «чистое место», которое можно будет использовать для сельского хозяйства.