DPA: ФРГ блокирует согласование нового пакета санкций ЕС против РФ

ЕС фактически одобрил новые санкции против России, но вчера последовало «неожиданное вето» - на этот раз со стороны Германии, сообщает RND со ссылкой на агентство DPA. Неназванный представитель ЕС заявил агентству, что в последнее время в Брюсселе возникло ощущение, «будто Германия стала новой Венгрией» (правительство венгерского премьера Виктора Орбана не раз блокировало санкции против РФ).

Новый пакет санкций ЕС направлен, среди прочего, на борьбу с обходом ограничений. Кроме того, Брюссель запланировал жесткие санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ). По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет запретить использовать порт Зебрюгге в Бельгии для отправки российского СПГ в третьи страны. В ЕС рассчитывают, что из-за этого Россия будет продавать меньше СПГ.

По словам собеседников DPA, сомнения Германии в первую очередь касаются мер, призванных затруднить обход санкций. Берлин призывает ограничить или полностью отказаться от меры, вводящей наказания для компаний за помощь России с обходом ограничений. В основе этого лежат опасения, что привлечены к ответственности могут быть немецкие компании, отмечает агентство.

Кроме того, немецкое правительство считает излишними «некоторые обязательства по отчетности» и хочет ослабить меру, призванную ограничить использование российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, канал межбанковского взаимодействия и альтернатива SWIFT).

Россия пообещала ответ на новые санкции США

Первоначально планировалось, что о новом пакете санкций будет объявлено к началу саммита G7 13 июня. По словам дипломатов, из-за Германии политическое соглашение будет достигнуто не раньше пятницы, 14 июня. После встречи постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе 12 июня было объявлено, что «одна из крупных стран ЕС по-прежнему считает некоторые части плана проблематичными».