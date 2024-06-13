Пока вы спали: подсчеты ООН о беженцах и реакция МИД РФ на конференцию по Украине

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В ООН сообщили, что число беженцев и перемещенных лиц в мире превысило 120 млн

Количество беженцев и перемещенных лиц в мире, покинувших свои дома из-за нарушения прав человека, войн и насилия, по данным на конец 2023 года достигло 117,3 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Рост составил 8%, или 8,8 млн человек, по сравнению с концом 2022 года. К концу апреля 2024 года этот показатель превысил 120 млн. Люди были вынуждены бежать от преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека и событий, серьезно нарушающих общественный порядок.

В докладе отмечается, что 43,4, млн из 117,3 млн человек — это беженцы, покинувшие территорию своих стран, 68,3 млн - внутренне перемещенные лица, а остальные относятся к другим категориям.

СМИ: страны G7 установят единые стандарты поставок важных товаров, включая чипы

Страны, входящие в G7 намерены установить единые стандарты поставок товаров и материалов, имеющих важное значение для промышленности, таких как полупроводники, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Этот пункт будет включен в совместное заявление по итогам саммита «семерки» в Италии, который пройдет 13-15 июня.

Страны планируют выработать общие принципы взаимодействия, позволяющие избежать зависимости от конкретных стран и сформулировать основные критерии отбора поставщиков с целью достижения диверсификации и прозрачности.

Маск предложил признать террористами украинских составителей черного списка политиков США

Американский миллиардер Илон Маск предложил признать террористами членов некоммерческой организации (НКО) на Украине, которые создали черный список американских политиков, критикующих помощь Киеву, сообщает ТАСС.

Об этом бизнесмен написал в комментариях под сообщением конгрессмена США Джима Бэнкса в Х.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций», — отметил Маск.



Ранее конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской неправительственной организации, которая «очернила консервативных американцев и законодателей, выступающих против политики и финансирования Байдена в отношении Украины».

МИД РФ: конференция в Швейцарии нужна "для поддержания антироссийского психоза"

Предстоящая конференция по конфликту вокруг Украины в Швейцарии будет пустой тратой времени, которое направят на «поддержание антироссийского психоза», сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Он назвал это «подковерными играми», которые можно заметить невооруженным глазом. Дипломат считает, что целью конференции станут фотографии, на которых «должно быть людей и флагов чем больше, тем лучше».

«Поэтому они такими достаточно примитивными средствами пытаются заманить туда представителей глобального Юга, выдвигая на передний план не формулу Зеленского, что на самом деле в замысле у организаторов, а второстепенные вопросы», — отметил Грушко.



ХАМАС позитивно отреагировало на последнее предложение об урегулировании в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, о котором заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

Из заявления следует, что правительство Израиля не продемонстрировало готовности достичь соглашения, несмотря на реакцию палестинского движения, которое одобрило последнее предложение.

Движение призвало Белый дом оказать давление на Израиль, чтобы предложение, озвученное американским лидером, легло в основу соглашения о прекращении огня.