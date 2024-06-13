Представтель Южной Кореи поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Глава управления по координации государственной политики Пан Ги Сон будет представлять Республику Корея на конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет 15-16 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в южнокорейском министерстве иностранных дел.

"После всестороннего рассмотрения было решено, что министр, возглавляющий офис по координации государственной политики, Пан Ги Сон примет участие в конференции", - заявили в ведомстве. Должность руководителя этого управления соответствует уровню министра.



На сайте офиса указано, что он оказывает содействие премьер-министру в различных задачах, планирует и корректирует государственную политику в ключевых областях, оценивает правительственный курс на предмет возможных социальных рисков, конфликтов и проблем, а также направляет, корректирует и осуществляет надзор за центральными административными органами власти, подчиняющимися офису премьер-министра.

В мае во время телефонного разговора президент Республики Корея Юн Сок Ёль получил приглашение от своего украинского коллеги Владимира Зеленского принять участие в конференции в Швейцарии. Южнокорейский лидер посещает с визитом страны Центральной Азии с 10 по 15 июня.