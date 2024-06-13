Маск рассказал, кого на Украине следует признать террористами

Членов некоммерческих организаций (НКО) на Украине следует включить в международный список террористов, заявил миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X. По его словам, речь идет о составителях черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву.

Это хороший первый шаг. Их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций, — отметил бизнесмен.

Свой комментарий Маск оставил на фоне решения профильного комитета палаты представителей о прекращении финансирования украинской неправительственной организации. НКО «очернила консервативных американцев и законодателей», выступающих против поддержки Киева, заявил конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд, чья реакция вдохновила миллиардера на предложенную инициативу.

Ранее Маск оценил идею писателя Стивена Кинга о поединке между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Бизнесмен назвал предложение недооцененным. По мнению писателя, противостояние лидеров двух стран необходимо транслировать онлайн.

До этого Маск назвал вопрос о взятии Россией под контроль Одессы последним нерешенным в конфликте на Украине. Таким образом глава SpaceX отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.