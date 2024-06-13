СМИ: КНДР и Япония поддерживали тайные контакты в Монголии

Представители КНДР и Японии продолжили тайные контакты в Монголии, несмотря на то что в конце марта сестра лидера народной республики Ким Ё Чжон заявила об отказе от любых переговоров с Токио. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета "Чунан ильбо".

"Известно, что стороны встречались в середине прошлого месяца в окрестностях Улан-Батора. С северокорейской стороны участвовали трое, в том числе чиновники из разведывательного управления и добытчики валюты, в японскую делегацию входил политик из влиятельной семьи", - рассказал источник. Как пишет газета, цель таких контактов - поиск путей "экономического и дипломатического прорыва".



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Еще один собеседник издания сказал, что очередная встреча была запланирована в Монголии на прошлой неделе, но ему неизвестно, состоялась ли она. Участие представителя разведки может говорить о том, что контактами интересуется лично Ким Чен Ын, предполагает "Чунан ильбо". В то же время это можно трактовать как демонстрацию желания не включать проблему похищенных японских граждан в повестку возможных переговоров. Японский политик, считает издание, может иметь прямой канал связи с премьером страны Фумио Кисидой.

26 марта Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, в котором она подчеркнула, что северокорейская сторона отказывается от любых переговоров с Японией. Как указывает "Чунан ильбо", тогда Пхеньян фактически требовал в качестве условий для саммита, чтобы денуклеаризация и проблема похищенных японских граждан не обсуждались. Японская сторона сначала подтвердила приоритетность для нее проблемы похищенных, но затем быстро поменяла позицию, приводит предположения газета.