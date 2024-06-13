Риттер назвал причину изъятия у него паспорта властями США

Экс-разведчик, служивший в Корпусе морской пехоты США, заявил, что американские власти аннулировали его паспорт с целью помешать ему ездить в Россию и тем самым затруднить борьбу с распространением русофобии в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.

По его словам, паспорт был выдан в 2021 году и был действительным. Эксперт указал, что использовал документ при поездках за границу несколько раз, в том числе дважды в Россию.

«С мая 2023 года я ездил в Россию с миссией мира. С миссией, цель которой состоит в том, чтобы больше узнать о россиянах, об их культуре, их истории, их душе. Зафиксировать это и, вернувшись, донести это до Америки в качестве противоядия от болезни, от яда русофобии, которым отравлен американский народ», — заявил Риттер.



Он указал, что его послание стало находить отклик в России, в США и по всему миру. эксперт сказал, что во время 40-днейной поездки в Россию собирался «говорить с россиянами о мире, надежде, попытках найти другой путь, нежели тот, на котором мы сейчас, который ведет к потенциальной ядерной войне».

Трансляцию предполагалось вести в прямом эфире для американской аудитории, что «до смерти напугало администрацию Байдена, вот почему пошли на экстраординарные меры — сняли меня с самолета и не дали вылететь, что является нарушением моих прав», — подчеркнул экс-разведчик.



Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения ранее заявил, что американские власти сняли его с рейса Нью-Йорк — Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Риттер отметил, что у него изъяли и аннулировали американский паспорт.