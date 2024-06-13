Посол РФ в Оттаве: Россия будет учитывать изменение политики Канады в Арктике

Российские власти будут адекватно реагировать, если Канада возьмет курс на милитаризацию Арктики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Оттаве Олега Степанова.

По его словам, в настоящее время РФ не видит угроз со стороны Канады в регионе. Дипломат указал, что сегодня Арктика является районом низкой напряженности, и Россия решительно выступает за то, чтобы Крайний Север оставался мирным и немилитаризованным. Степанов отметил, что в настоящее время российские власти не видят там угроз со стороны Канады.

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«Но, очевидно, нам придется учитывать как возможное изменение политики Оттавы [в Арктике], так и ее координацию и совместное планирование с США и внутри НАТО в этом отношении», — заявил посол.



Однако любые попытки Североатлантического альянса распространить свои военные силы на Арктику будут встречены адекватным военным ответом со стороны России. Такая политика Оттавы является недальновидной.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава намерена обновить свою стратегию действий в Арктике с учетом геополитической реальности, а также расширения НАТО за счет вступления в Альянс Швеции и Финляндии.