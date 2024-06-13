Власти Украины незаконно потратили сотни миллионов долларов средств, выделенных европейскими и американскими налогоплательщиками, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По его словам, речь идет о суммах, которые направили для строительства защитных укреплений.

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Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более $500 млн, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги, — возмутился Боуз.



Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман обратил внимание, что тема коррупции является «тройной проблемой» для Украины. Разворованные деньги могли бы пойти на оснащение военных, вместо этого они ослабляют обороноспособность, подчеркнул он. Будущее восстановление страны не будет успешным без иностранной помощи, однако потенциальных доноров могут отпугнуть коррупционные риски, заключил политик.

До этого депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил власти ЕС в сокрытии факта повальной коррупции на Украине. По его словам, Европейский суд аудиторов признал страну крайне коррумпированной, но европейские лидеры решили закрыть на это глаза.