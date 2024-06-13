Маск предложил внести ряд украинских НКО в списки террористических организаций

Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие "черные списки" граждан США. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена. По мнению Маска, это хороший первый шаг, а украинские неправительственные организации следует добавить в список подсанкционных террористических организаций. Профильный комитет палаты представителей включил в свой вариант бюджета Госдепартамента и других американских внешнеполитических структур запрет на выделение средств организациям, которые очерняют консерваторов и законодателей США за несогласие с украинским курсом президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби раскрыл подробности соглашения о безопасности, которое подпишут США и Украина. Как подчеркнул Кирби, соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по РФ. Он также отметил, что договоренности будут касаться той поддержки, которую Киев уже получает.