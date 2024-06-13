В Кремле обещали следить за саммитом G7, где решат судьбу активов России

Кремль будет внимательно следить за ходом саммита «Большой семерки» (G7) в Италии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На мероприятии будут обсуждать расширение поддержки Украины, в том числе за счет российских активов, передает ТАСС.

Собираемся следить, естественно, внимательно, — ответил Песков.

Встреча лидеров G7 проходит на итальянском курорте Борго Эньяция. Мероприятие продлится до 15 июня.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец писало, что страны G7 пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд. По сведениям журналистов, транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.

Технические специалисты G7 проверят соответствие решения законодательству и правилам государственного финансирования, добавили представители СМИ. Страны также определились с пунктами распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов.

В свою очередь представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.