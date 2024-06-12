Херш назвал причину отмены приглашения России на юбилей высадки в Нормандии

Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

«Представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но «по настоянию» администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено», — написал Херш в статье на платформе Substack.



Ранее о высадке западных союзников в Нормандии и её влиянии на ход Второй мировой войны в интервью RT рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.