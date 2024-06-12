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Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США

Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

Херш назвал причину отмены приглашения России на юбилей высадки в Нормандии
© globallookpress.com
«Представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но «по настоянию» администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено», — написал Херш в статье на платформе Substack.

Ранее о высадке западных союзников в Нормандии и её влиянии на ход Второй мировой войны в интервью RT рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

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Сеймур Херш
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Российское военно-историческое общество