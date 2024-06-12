Хуситы атаковали в Красном море судно Tutor

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море коммерческое судно Tutor. В результате удара оно получило серьезные повреждения и может затонуть, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Военно-морские силы и ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию против судна Tutor в Красном море с использованием беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Судно получило серьезные повреждения и может затонуть", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

