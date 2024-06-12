В США рассказали об обратной реакции Путина на действия Штатов

Российский президент Владимир Путин предупредил Запад своим решением отправить корабли ВМС РФ на Кубу. Соответствующее заявление в рамках эфира канала WION сделал политолог из США Гилберт Доктороу.

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— Путин делает прямое заявление Западу — если США разместят свои ракеты на расстоянии 10–20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же, — пояснил эксперт.



Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота России зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества 12 июня. Об этом сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Ранее стало известно, что Россия перебросила в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений.

Тем временем в Гаване отметили, что визит российских кораблей строго соответствовал международным правилам, ни один из кораблей не нес на своем борту ядерного оружия. Кроме того, их стоянка не представляла угрозы для региона.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита отряда кораблей ВМФ РФ на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности.