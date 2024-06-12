17 полицейских получили травмы во время столкновений в Армении

По меньшей мере 17 полицейских получили повреждения во время столкновений с активистами оппозиции у здания парламента Армении. Об этом заявил начальник управления полиции Еревана генерал-майор Севан Кочарян.

"17 полицейских также получили повреждения", - сказал он в ответ на заявление лидера оппозиции архиепископа Баграта, что силовики применили неправомерную силу в отношении митингующих.



В общей сложности в медцентры обратились 79 граждан и полицейских.