Ирландский журналист Чей Боуз возмутился масштабами коррупции на Украине. На своей странице в соцсети X он обвинил власти страны в присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков.

«Невероятно. Военные чиновники Вооруженных сил Украины украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект», — написал он.



Журналист напомнил, что эти средства были выделены на строительство укреплений для противостояния российским войскам.

В мае депутат Верховной Рады Михаил Бондарь рассказал, что ответственные за строительство укреплений украинские чиновники показывали президенту республике Владимиру Зеленскому показательные объекты вместо реальных укреплений на границе с Россией. Позднее он сообщил, что в стране возбудили около 30 уголовные дел из-за хищения средств, выделенных на строительство укреплений, на общую сумму около 20 миллиардов гривен.