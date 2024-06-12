В Конгрессе заявили о достижении Байденом «нового дна»

Президент США Джо Байден достиг «нового дна», отменив запрет на поставки оружия украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил представитель Конгресса, республиканец от штата Аризона Пол Госар в беседе с РИА Новости.

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Он предупредил, что такое решение приведет к затягиванию украинского конфликта.

«Его администрация даже не скрывает тот факт, что США сейчас вооружают злобный пронацистский батальон на Украине», — возмутился конгрессмен.



Ранее издание The Washington Post со ссылкой на Госдеп сообщило, что администрация Байдена сняла запрет на поставки вооружений «Азову». Бригаде было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами» некоторых ее основателей, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.