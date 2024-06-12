В США рассказали, что поможет Украине вступить в НАТО

Американо-украинское соглашение о гарантиях безопасности, которое будет подписано в четверг, поможет Украине вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"На саммите в Вильнюсе в прошлом году в совместном заявлении НАТО, подписанном всеми союзниками, включая Соединенные Штаты, говорилось, что будущее Украины в НАТО. Вместе с тем союзники смогут направить Украине приглашение вступить в НАТО, когда будут выполнены условия и все союзники будут согласны. Когда президент [США Джо Байден] выступал и описывал процесс, который приведет к заключению этого двустороннего соглашения по безопасности, он сказал, что это будет мостом от настоящего момента к окончательному членству Украины в НАТО, когда будут выполнены условия и все союзники согласятся", - сказал Салливан на брифинге, который проходил на борту самолета Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит Группы семи.



"Этот мост включает в себя оказание помощи Украине в создании потенциала, необходимого ей для обеспечения собственной безопасности и поддержания суверенитета и территориальной целостности. Вот как они связаны друг с другом. Вы увидите это в тексте документа, как вы видели это в тексте других двусторонних соглашений о безопасности, которые были подписаны другими странами [с Украиной]", - добавил советник главы государства.



Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая.

30 мая газета The Financial Times сообщила, что США близки к подписанию двустороннего пакта о безопасности с Украиной. Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, ничего сверх этого никто не обещает.