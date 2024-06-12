Маск высказался о пристрастии изолированного племени Амазонии к порно

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал слухи о пристрастии подключенного к Starlink изолированного племени Амазонии к порно. Публикацию газеты The New York Times он подверг критике на странице в принадлежащей ему соцсети X.

«Со стороны New York Times было неуважительно и недоброжелательно отзываться о племени таким образом», — подчеркнул он. При этом Маск напрямую не опроверг достоверность материалов издания.



Ранее газета сообщила, что в Бразилии индейцы марубо получили доступ к интернету благодаря спутниковой системе Илона Маска Starlink и подсели на соцсети и порно. По словам вождей племени, люди обленились и стали вместо работы часами сидеть в социальных сетях.