Серия взрывов прогремела в Харькове

В Харькове на северо-востоке Украины раздались многочисленные взрывы, сообщает местное издание «Зеркало недели». Вместе с тем воздушная тревога объявлена в районе Волчанска и Липцах.

Полиция Харькова в Telegram-канале подтвердила информацию о взрывах. Горожан призвали спрятаться в укрытиях. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее издание MK.RU сообщило, что в ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершенная массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.