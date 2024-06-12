Появилось видео бегства Пашиняна из парламента страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян спешно покинул парламент страны после брифинга. В Сети опубликовали короткий ролик, на котором заметно, что политик очень быстрым шагом выходит из здания и садится в ожидающий его черный автомобиль.

Машина сразу тронулась с места после того, как Пашинян сел в нее. Следом за премьером выдвинулся кортеж.

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Пашинян 12 июня назвал условие своей отставки. По его словам, правительство Армении сложит полномочия, если этого захочет народ. Так премьер страны отреагировал на митинг оппозиции, который проходил у здания законодательного органа. Демонстранты требовали сменить правительство.

Глава армянского правительства также высказался о большом скоплении полицейских сил и спецтехники перед зданием парламента. Он объяснил это необходимостью «обеспечить нормальное функционирование законодательной власти».

Во время брифинга Пашинян анонсировал выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что Армения решит, когда уйдет. Позже в МИД страны пояснили, что он не заявлял о выходе страны из ОДКБ, а сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации.