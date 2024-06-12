Владимир Зеленский на саммите в Швейцарии будет шантажировать Запад и просить деньги. О плане украинского президента на швейцарской конференции заявил экс-советник Госдепа США Джеймс Карден в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

«Это будет еще один международный форум, на котором Зеленский будет делать то, что он всегда делает. Он будет беспокоить Запад и заниматься моральным шантажом. Возможно, он попробует заполучить еще немного средств», — сказал он.



По его словам, сама концепция конференции в Швейцарии вызывает недоумения из-за отсутствия второй стороны конфликта. Карден добавил, что не ждет какого-либо результата от этого саммита.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонину Гутерриш отказался принять участие в мирной конференции по Украине, проведение которой запланировано на 15-16 июня в Швейцарии. При этом он подчеркнул, что готов оказать поддержку любым мирным начинаниям, касающимся российско-украинского конфликта.