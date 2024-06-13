Сенат Конгресса Аргентины одобрил правительственный пакет реформ

Сенат (верхняя палата) Конгресса Аргентины в среду одобрил в целом правительственный законопроект с пакетом реформ, направленных на дерегулирование экономики.

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В поддержку документа проголосовали 36 законодателей, против - 36. В результате право решающего голоса получила вице-президент Виктория Вильярруэль.

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"Мой голос в поддержку", - объявила она на заседании. Сенату еще предстоит рассмотреть законопроект постатейно.



Ранее газета La Nacion сообщила, что правительство согласилось сократить список госкомпаний, подлежащих приватизации, чтобы добиться одобрения законопроекта.

Это уже вторая попытка правительства провести пакет реформ через парламент. Первая версия содержала более 600 статей и была направлена в Конгресс в конце декабря. После неудачного постатейного голосования в феврале правительство отозвало законопроект. Новый текст, который был изменен под давлением умеренной оппозиции, в апреле получил одобрение нижней палаты парламента. Помимо приватизации неоторых госкомпаний, законопроект наделяет президента особыми полномочиями, реформирует трудовую сферу в пользу работодателей, создает режим стимулирования крупных инвестиций и предусматривает проведение налоговой амнистии.

Хавьер Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый квартал года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея до 55%. В декабре этот показатель составлял 49,5%.