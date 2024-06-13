Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями при лечении рака

Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями, когда проходила первый этап профилактической химиотерапии. Об этом рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

По словам Николл, поначалу у Кейт Миддлтон были проблемы с лечением. Первый этап химиотерапии прошел для принцессы Уэльской нелегко – тогда она столкнулась с тяжелыми осложнениями.

«Профилактическая химиотерапия – вещь не из приятных. Это серьезная процедура с длительным периодом восстановления. Никто не хочет осложнений после нее», – отметила Кэти Николл.



Эксперт добавила, что сейчас кризис у Кейт Миддлтон миновал. Принцесса Уэльская потихоньку идет на поправку. При этом Николл опровергла сообщения о том, что Миддлтон не сможет вернуться к своим обязанностям. По ее словам, Кейт планирует сделать это сразу же, как станет возможным, пишет издание The Sun.

Кейт Миддлтон не планирует выходить в свет до конца года

Ранее принцесса Уэльская извинилась за свое отсутствие на репетиции парада в честь Карла III – по случаю официального дня рождения британского монарха. Об этом она написала в письме, опубликованном Ирландским гвардейским полком в социальной сети.