В Ереване начались стычки демонстрантов с силовиками

В Ереване проходит масштабный митинг оппозиции. Активисты движения «Тавуш во имя Родины» пытаются прорваться к зданию парламента страны. В связи с этим силовики применяют спецсредства, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, после начала митинга между демонстрантами и полицией произошла стычка. К месту событий подтянулся спецназ. Бойцы, с тем, чтобы оттеснить манифестантов от здания парламента, применили светошумовые гранаты.

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Тот факт, что стражи порядка применили спецсредства, подтвердил в ходе заседания парламента спикер Ален Симонян, отметили журналисты.

Несколько протестующих пострадали во время столкновений с полицией и спецназом. Их вынесли на руках с площади и погрузили в кареты скорой помощи.

В здании парламента, в которое пытаются прорваться митингующие, произошла драка между депутатами.

Потасовка между оппозиционными и провластными депутатами началась после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал некоторых генералов «трусами и дезертирами».