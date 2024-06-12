Стало известно о подписании Байденом и Зеленским соглашения по безопасности

Соединенные Штаты и Украина в четверг, 13 июня, подпишут соглашение о безопасности, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что переговоры с Украиной успешно завершились. Он добавил, что президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соответствующий документ на полях саммита G7 в Италии.

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По его словам, украинские официальные лица просили об оружии и поддержке, но не «просили наши силы присоединиться к борьбе».

Соответственно, констатировал Салливан, соглашение не включает каких-либо обязательств по использованию американских сил для защиты Украины.

Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Францией.