Разрешение Украине наносить удары по территории России западным оружием со стороны стран-участниц НАТО является самым опасным «симптомом» русофобии на Западе, сообщает египетская газета Al Ahram. Журналисты признали, что им трудно найти объяснение готовности государств подливать масло в огонь конфликта.

Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях, — говорится в публикации.



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Авторы материала добавили, что сегодня существует опасность эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины. По их мнению, при таком сценарии в опасности окажется весь мир. При этом Россия не проявляет никакой реальной угрозы, несмотря на подобные утверждения лидеров стран Запада.

Ранее политолог и общественный деятель Андрей Кортунов обратил внимание, что в Венгрии и Южной Европе падает интерес к поддержке Украины. Он отметил, что в каждом государстве при этом наблюдаются разные точки зрения на происходящее. По словам Кортунова, во многих европейских странах украинский конфликт не считают приоритетным во внешней политике.