США опубликовали новый список санкций против России и Китая

Минфин США ввел ограничительные меры против физических и юридических лиц в связи со спецоперацией. В новый перечень попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур, пишет ТАСС.

По данным агентства, санкции введены против общественной организации «Движение первых», Московской биржи, НРД и НКЦ.

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Также в список попали «Золото Селигдара», «Русгаздобыча», «Арктик СПГ - 1», «Арктик СПГ - 3», ООО «Мурманск СПГ», Амурский металлургический комбинат.

Минфин, кроме того, ввел запрет на оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

«Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации», — говорится в распоряжении ведомства.



В черный список попали глава Гагаузии Евгения Гуцул, руководитель компании «Ньютон-ИТМ» Дмитрий Алиханов, руководитель проекта международных автомобильных ралли «Шелковый путь» Булат Янборисов, глава ООО «ТАВ» Александр Танчев, Андрей Судаков из золотодобывающей компании «Полюс».

Под вторичные антироссийские санкции также попали ряд граждан КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики.