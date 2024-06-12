Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сказал, что республика выйдет из ОДКБ, он заявил, что армянские власти сами решат, когда выйти из организации, уточнил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Об этом пишет ТАСС.

Мирзоян отметил, что заседание парламента в ходе правительственного часа записывалось. При необходимости можно проверить, «кто что сказал».

Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ

«Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», — подчеркнул дипломат.



Ранее в СМИ появились публикации о том, что оппозиционный депутат поднял вопрос о том, почему Армения до сих пор не вышла из ОДКБ. Пашинян ответил: «У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем».