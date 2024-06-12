Депутат из Швейцарии Томас Аески подрался с сотрудниками полиции в парламенте. Причиной для перепалки стал перекрытый проход из-за фотосессии спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчука. Об этом парламентарий сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

— Я не дал себя остановить. Во время сессии работа парламента имеет приоритет над зарубежными государственными визитами, — написал депутат.



К публикации Аески также прикрепил видео с моментом инцидента. В ролике заметно, как двое полицейских «ловят» спускающегося по лестнице парламентария и отталкивают его. Это было сделано с целью обеспечения безопасности Стефанчука.

В апреле в ходе рассмотрения закона об иностранных агентах в парламенте Грузии произошла драка между депутатами партий «Граждане» и «Грузинская мечта». На заседании в парламенте, с которого велась трансляция, выступал лидер парламентского большинства, представитель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Но завершить свою речь он не успел: на него с кулаками набросился депутат «Граждан» Алеко Элисашвили, после чего началась массовая потасовка.