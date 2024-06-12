Генсек ООН объяснил отказ от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Генсек НАТО Антониу Гутерриш сообщил, что не приедет на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, потому что у него другие планы в эти дни.

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До этого сообщалось, что на конференцию поедет не 93 участника, как ожидалось ранее, а 73.

Гутерриш не приедет на конференцию по Украине

Всего Украина приглашала более 160 стран и надеялась на представителей высокого уровня, то есть первых лиц государств. Из ключевых игроков на мероприятии уже точно не будет Китая, а США ограничатся вице-президентом, пока президент Джо Байден собирает деньги на выборы.