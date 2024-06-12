Житель ЮАР скончался от редкого заболевания mpox

Министерство здравоохранения ЮАР зафиксировало случай смерти от mpox — редкого вирусного заболевания, ранее называвшегося «оспой обезьян», сообщает ТАСС. По словам главы ведомства Джо Паахлы, жертвой mpox стал 37-летний мужчина, специалисты диагностировали у него данное заболевание в мае. Помимо него, в больнице столичной провинции Гаутенг находятся еще четыре пациента с этим вирусом.

Во всех случаях пациентами являются мужчины в возрасте от 30 до 39 лет без истории поездок в страны, где в настоящее время наблюдается вспышка mpox, — уточнил министр.



В министерстве также считают, что инфекционное заболевание передается локально, о чем свидетельствует география заражений. Правительство страны в экстренном порядке закупает вакцину от оспы, подтвердившую свою эффективность в борьбе с распространением mpox.

Mpox — заболевание, чаще всего встречающееся на западе Африки. Первый случай заражения был зафиксирован в 1970 году. Отмечается, что летальность при вспышках этой болезни составляет от 1% до 10%.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о первом случае смерти человека от птичьего гриппа. Он был зафиксирован в Мексике. По данным пресс-службы организации, 59-летний мужчина скончался от птичьего гриппа штамма А, до острого проявления симптомов он три недели был прикован к постели по другим причинам. Отмечается, что погибший не контактировал с животными.