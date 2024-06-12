Главы государств и правительств европейских стран на протяжении двух лет пытались отвлечь внимание населения от нерешенных вопросов громкими заявлениями об Украине, рассказал отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его оценке, в настоящее время власти государств Европы сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны населения. В связи с этим лидеры стран стремятся отвлечь внимание людей от различных внутренних проблем в сторону украинского конфликта.

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В частности, президент Франции Эммануэль Макрон игнорирует недовольство французов и стремится вовлечь страну в противостояние на Украине.

Вместе с тем, старания глав государств и правительств, уточнил подполковник, привели к неожиданным результатам.

«На парламентских выборах почти все страны получили пощечину, когда правые партии добились успеха», — заметил Жак Бо.



Напомним, что выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня, в некоторых странах ЕС завершились поражением правящих партий и победой правых сил.