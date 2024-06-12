Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намеревается выйти из ОДКБ. Глава правительства заметил, что сроки выхода пока не определены. Об этом пишет ТАСС.

Премьер сделал заявление о выходе из организации в ходе правительственного часа в парламенте, отметили журналисты.

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Оппозиционный депутат задал Пашиняну вопрос о том, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

«Выйдем. Мы решим, когда. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — отметил Пашинян.



Ранее в среду, 12 июня, Минобороны Азербайджана заявило, что процесс вывода российских миротворческих сил из Карабаха завершен.