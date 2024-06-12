Главком ВСУ Александр Сырский никогда не считал себя украинцем, рассказал его пасынок Иван в интервью RT.

По его словам, Сырский-старший, как и другие жители Украины, критиковал правительство «за глупые политические решения, за коррупцию».

Иван заметил, что никогда не слышал ни единого плохого слова о России или о Донбассе от отчима. Вместе с тем, Александр ни разу не высказывал сожаления о том, что уехал служить на Украину.

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Журналисты отметили, что в настоящее время Иван живет в Австралии, вместе с братом и матерью, и собирается переехать в Россию.