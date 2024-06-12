Massive Attack отменила концерт в Грузии из-за действий властей против оппозиции

Британская группа Massive Attack объявила об отмене своего выступления в Грузии из-за несогласия с действиями властей против оппозиции, протестовавшей против закона об иноагентах.

Выступление планировалось на 28 июля в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили, рядом с Батуми, передает РИА «Новости».

Massive Attack отменила концерт из-за «нападения правительства Грузии на фундаментальные права человека».

Музыканты заявили, что «избиения, аресты, угрозы и насилие» против «мирных протестующих, активистов и оппонентов», противоречат принципам этой группы.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.