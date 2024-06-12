G7 призовет Китай отвернуться от России

Лидеры стран G7 призовут КНР прекратить поддерживать Россию в украинском конфликте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления «Большой семерки».

В проекте заявления сказано, что продолжающаяся поддержка Китаем оборонно-промышленной базы России имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности. Также отмечается, что G7 призовет КНР также «поддержать справедливый мир».

12 июня сообщалось, что страны «Большой семерки» в готовящемся заявлении расскажут о торговой напряженности с Китаем и заявят, что торговая политика создает «глобальные побочные эффекты».

WP: Китай хотел поставлять оружие России, но передумал после звонка Байдена

В этот же день посол в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии.

Также Моргулов указал на неприятие мировым большинством попыток стран Запада изолировать Россию, что четко проявилось при подготовке саммита по Украине в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что на Украине не оставляют попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию.