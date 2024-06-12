Пит Плух, глава нидерландского Фонда родственников жертв катастрофы MH17, заявил, что Россия якобы не предоставила Голландии необходимую информацию по делу, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, прокуратура Нидерландов в феврале 2023 года сообщила, что следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов.

Вместе с тем, заметили в ведомстве, в ходе расследования «было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к данному делу».

В МИД РФ прокомментировали заявление прокуратуры. По мнению дипломатов, приостановка расследования является очередным доказательством того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение «своей однобокой обвинительной позиции».

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Плух пояснил, что расследование было приостановлено в связи с тем, что необходимая для дальнейшей работы информация якобы была должна поступить из России. Он добавил, что данные не поступили и пока ожидаются.

Глава фонда, потерявший троих близких в катастрофе, также выразил сожаление в связи с тем, что Москва проигнорировала решение гаагского суда, приговорившего к заключению троих фигурантов дела о крушении Boeing.

Напомним, что малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить лайнер на такой высоте.