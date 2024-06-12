Пит Флух: Россия не дала данные для расследования по делу о крушении рейса MH17
Пит Плух, глава нидерландского Фонда родственников жертв катастрофы MH17, заявил, что Россия якобы не предоставила Голландии необходимую информацию по делу, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, прокуратура Нидерландов в феврале 2023 года сообщила, что следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов.
Вместе с тем, заметили в ведомстве, в ходе расследования «было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к данному делу».
В МИД РФ прокомментировали заявление прокуратуры. По мнению дипломатов, приостановка расследования является очередным доказательством того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение «своей однобокой обвинительной позиции».
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Плух пояснил, что расследование было приостановлено в связи с тем, что необходимая для дальнейшей работы информация якобы была должна поступить из России. Он добавил, что данные не поступили и пока ожидаются.
Глава фонда, потерявший троих близких в катастрофе, также выразил сожаление в связи с тем, что Москва проигнорировала решение гаагского суда, приговорившего к заключению троих фигурантов дела о крушении Boeing.
Напомним, что малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить лайнер на такой высоте.